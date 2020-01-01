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Отзывы врачей о лекарствах
эффективность: отлично
побочные эффекты: отлично
цена/качество: отлично
Является селективным НПВС, ингибитор ЦОГ-2. Побочных эффектов замечено не было. Очень хорошо снимает острый воспалительный синдром при суставной патологии. Недавно начал использовать "Целебрекс" в сво...
отзывы о целебрексе (35)
Кичапин Юрий Александровичтравматолог
г. Новосибирск
эффективность: отлично
побочные эффекты: хорошо
цена/качество: хорошо
Быстрота действия - максимум 3 дня и симптомы ОРВИ отсутсвтуют. Круто работает на начальных этапах ОРВИ. Особенно хорошо для профилактики. Использую "Ингавирин" при профилактике и заболеваниях ОРВИ, н...
отзывы об ингавирине (130)
Левандовский Эдвард Викторовичстоматолог-ортопед
г. Санкт-Петербург
эффективность: хорошо
побочные эффекты: отлично
цена/качество: хорошо
Хороший терапевтический эффект, удобная форма применения. Наносится без затруднений, обладает успокаивающим действием на слизистые десен. Удобно использовать самостоятельно по рекомендации врача. Нет ...
Буданов Евгений Геннадьевичлор
г. Сочи
эффективность: отлично
побочные эффекты: нормально
цена/качество: хорошо
Отличный препарат для пациентов с ишемией угрожающей потерей конечностей. Альтернативы ему на этой стадии болезни нет. В ряде случаев помогает избежать ампутации пациентам, кому по тем или иным причин...
Чаплюк Павел Юрьевичсосудистый хирург
г. Североуральск
эффективность: отлично
побочные эффекты: хорошо
цена/качество: хорошо
Эффективный препарат, хорошо переносится в позднее осенне-весеннее время и зимнее. Летом не назначаю из-за побочных эффектов. Часто назначаю данный препарат при акне средней степени тяжести, и как под...
отзывы об эффезеле (35)
Сохацкая Яна Евгеньевнадерматолог
г. Ейск
эффективность: отлично
побочные эффекты: отлично
цена/качество: отлично
Использую в схемах лечения смешанных заболеваний влагалища, бактериальный вагиноз+кандидоз, неспецифический вагинит+кандидоз. Прекрасно переносится, не вызывает жжения и раздражения в отличие от вагин...
Белых Наталья Сергеевнагинеколог
г. Екатеринбург
эффективность: отлично
побочные эффекты: хорошо
цена/качество: отлично
Доступность, цена, комплаентность, эффективность. Незаменимый препарат в практике любого врача-оториноларинголога. При адекватном назначении, а именно приём по показаниям, правильно рассчитанные дозир...
отзывы об аугментине (54)
Карпенко Евгений Александровичлор
г. Челябинск
эффективность: хорошо
побочные эффекты: нормально
цена/качество: хорошо
"Индовазин" гель - комбинированный препарат, в состав которого входят старый знакомый индометацин и троксерутин, соответственно суммарный эффект - противовоспалительный, обезболивающий и противоотечны...
отзывы об индовазине (18)
Георгиев Сергей Георгиевичортопед
г. Симферополь
эффективность: нормально
побочные эффекты: отлично
цена/качество: хорошо
Хорошее средство для пациентов, которые всячески противятся идти на хирургию катаракты и маниакально хотят, чтобы им назначили "какие-нибудь капли". Неплохое средство "развлечь" пациента в ожидании оп...
Сагоненко Дмитрий Алексеевичофтальмолог-хирург
г. Москва
эффективность: хорошо
побочные эффекты: хорошо
цена/качество: плохо
"Ксеплион" - пролонгированная форма палиперидона на 1 месяц. По спектру действия похож на рисперидон, производным которого он является. Есть 3 вида дозировки, можно индивидуально подобрать. Несколько ...
Говорухин Геннадий Михайловичпсихиатр
г. Краснодар