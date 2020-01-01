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Лекарства

Производители лекарствАТХ классификация

От чего?

от аденомы простаты52
от алкоголизма17
от аллергии125
от ангины48
от аритмии30
от артроза29
от астмы97
от боли244
от боли в сердце81
от бородавок9
от варикоза36
от вздутия живота (метеоризма)21
от вшей (педикулеза)3
от выпадения волос9
от гастрита39
от геморроя44
от герпеса39
от глистов13
от головной боли54
от головокружения19
от горла66
от грибка ногтей34
от гриппа (простуды)103
от дерматита77
от диабета133
от дисбактериоза11
от зубной боли46
от зуда8
от изжоги8
от кашля118
от климакса38
от колик10
от курения8
от мигрени45
от мозолей2
от молочницы25
от морщин5
от насморка97
от ожогов52
от отравления16
от перхоти7
от повышенного давления (гипертонии)471
от подагры5
от пониженного давления14
от поноса (диареи)30
от простатита11
от прыщей27
от псориаза58
от растяжек1
от рвоты39
от сильной боли27
от синяков4
от спаек4
от стоматита17
от стресса40
от судорог83
от туберкулеза50
от укачивания14
от ушибов31
от холестерина74
от цистита7
от чесотки2
от шрамов5
от эзофагита65
от экземы63
от язвенного колита13
от язвы желудка116
при прорезывании зубов4

Для чего?

глазные капли145
для гемоглобина31
для десен24
для детей26
для желчного пузыря26
для женщин114
для зрения4
для зубов4
для кишечника70
для костей39
для крови69
для мозга102
для мочевого пузыря25
для мужчин69
для нервов25
для печени57
для потенции28
для похудения23
для почек13
для простаты20
для ран55
для суставов184
для улучшения кровообращения53
для щитовидной железы13
капли в нос48
ушные капли14

Как действуют?

анаболики4
антациды24
антиагреганты26
антибиотики546
антигистаминные83
антидепрессанты97
антидоты16
антикоагулянты35
антиоксиданты33
антисептики63
бактериофаги2
вакцины58
витамины и минералы111
гемостатики35
глюкокортикоиды97
гомеопатические262
гормоны84
диуретики (мочегонные)73
для местной анестезии45
жаропонижающие122
желчегонные21
иммуноглобулины17
иммуномодуляторы84
ингибиторы АПФ100
интерфероны29
кровезаменители36
миорелаксанты10
нейролептики98
ноотропы53
НПВС101
отхаркивающие97
пребиотики1
пробиотики24
противовирусные174
противогрибковые122
противозачаточные67
противоопухолевые292
слабительные51
снотворные26
спазмолитики66
статины60
транквилизаторы23
успокоительные55
ферменты35
хондропротекторы22
энтеросорбенты11

Отзывы врачей о лекарствах

эффективность: отлично
побочные эффекты: отлично
цена/качество: отлично
Является селективным НПВС, ингибитор ЦОГ-2. Побочных эффектов замечено не было. Очень хорошо снимает острый воспалительный синдром при суставной патологии. Недавно начал использовать "Целебрекс" в сво...
отзывы о целебрексе (35)
Кичапин Юрий Александрович
травматолог
г. Новосибирск
эффективность: отлично
побочные эффекты: хорошо
цена/качество: хорошо
Быстрота действия - максимум 3 дня и симптомы ОРВИ отсутсвтуют. Круто работает на начальных этапах ОРВИ. Особенно хорошо для профилактики. Использую "Ингавирин" при профилактике и заболеваниях ОРВИ, н...
отзывы об ингавирине (130)
Левандовский Эдвард Викторович
стоматолог-ортопед
г. Санкт-Петербург
эффективность: хорошо
побочные эффекты: отлично
цена/качество: хорошо
Хороший терапевтический эффект, удобная форма применения. Наносится без затруднений, обладает успокаивающим действием на слизистые десен. Удобно использовать самостоятельно по рекомендации врача. Нет ...
отзывы о метрогила дента (70)
Буданов Евгений Геннадьевич
лор
г. Сочи
эффективность: отлично
побочные эффекты: нормально
цена/качество: хорошо
Отличный препарат для пациентов с ишемией угрожающей потерей конечностей. Альтернативы ему на этой стадии болезни нет. В ряде случаев помогает избежать ампутации пациентам, кому по тем или иным причин...
отзывы о вазапростане (9)
Чаплюк Павел Юрьевич
сосудистый хирург
г. Североуральск
эффективность: отлично
побочные эффекты: хорошо
цена/качество: хорошо
Эффективный препарат, хорошо переносится в позднее осенне-весеннее время и зимнее. Летом не назначаю из-за побочных эффектов. Часто назначаю данный препарат при акне средней степени тяжести, и как под...
отзывы об эффезеле (35)
Сохацкая Яна Евгеньевна
дерматолог
г. Ейск
эффективность: отлично
побочные эффекты: отлично
цена/качество: отлично
Использую в схемах лечения смешанных заболеваний влагалища, бактериальный вагиноз+кандидоз, неспецифический вагинит+кандидоз. Прекрасно переносится, не вызывает жжения и раздражения в отличие от вагин...
отзывы о клиндацине Б пролонге (9)
Белых Наталья Сергеевна
гинеколог
г. Екатеринбург
эффективность: отлично
побочные эффекты: хорошо
цена/качество: отлично
Доступность, цена, комплаентность, эффективность. Незаменимый препарат в практике любого врача-оториноларинголога. При адекватном назначении, а именно приём по показаниям, правильно рассчитанные дозир...
отзывы об аугментине (54)
Карпенко Евгений Александрович
лор
г. Челябинск
эффективность: хорошо
побочные эффекты: нормально
цена/качество: хорошо
"Индовазин" гель - комбинированный препарат, в состав которого входят старый знакомый индометацин и троксерутин, соответственно суммарный эффект - противовоспалительный, обезболивающий и противоотечны...
отзывы об индовазине (18)
Георгиев Сергей Георгиевич
ортопед
г. Симферополь
эффективность: нормально
побочные эффекты: отлично
цена/качество: хорошо
Хорошее средство для пациентов, которые всячески противятся идти на хирургию катаракты и маниакально хотят, чтобы им назначили "какие-нибудь капли". Неплохое средство "развлечь" пациента в ожидании оп...
отзывы о квинаксе (1)
Сагоненко Дмитрий Алексеевич
офтальмолог-хирург
г. Москва
эффективность: хорошо
побочные эффекты: хорошо
цена/качество: плохо
"Ксеплион" - пролонгированная форма палиперидона на 1 месяц. По спектру действия похож на рисперидон, производным которого он является. Есть 3 вида дозировки, можно индивидуально подобрать. Несколько ...
отзывы о ксеплионе (2)
Говорухин Геннадий Михайлович
психиатр
г. Краснодар
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